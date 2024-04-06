Kaptanlar istedi Fenerbahçe yönetimi rest çekti. Derbi gününe idman koydu

Fenerbahçe, olağanüstü genel kurulda Şanlıurfa’daki Süper Kupa maçına A takımla çıkmama kararı almıştı.

Sarı lacivertli ekibin kaptanları ve takımın tüm üyeleri yapılan toplantıda Galatasaray karşılaşmasında sahaya A takımla çıkmak istediklerini dile getirdi.

Ancak Kadıköy’deki olağanüstü genel kurulda taraftardan yetki alan yönetim; hafta sonu Şanlıurfa’da sahaya U19 takımıyla çıkma kararı almıştı.

Bu karardan dönmeyen yönetim, futbolcuların talebini geri çevirerek pazar gününe antrenman koydu.

Şimdi Fenerbahçe’nin Süper Kupa’ya A takımla çıkmayacağı da tamamen netleşmiş oldu.