Kaptanlar istedi Fenerbahçe yönetimi rest çekti. Derbi gününe idman koydu

Fatih Saboviç
Kaptanlar istedi Fenerbahçe yönetimi rest çekti. Derbi gününe idman koydu
Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı için aldığı karardan dönmedi...

Fenerbahçe, olağanüstü genel kurulda Şanlıurfa’daki Süper Kupa maçına A takımla çıkmama kararı almıştı.

Sarı lacivertli ekibin kaptanları ve takımın tüm üyeleri yapılan toplantıda Galatasaray karşılaşmasında sahaya A takımla çıkmak istediklerini dile getirdi.

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Ancak Kadıköy’deki olağanüstü genel kurulda taraftardan yetki alan yönetim; hafta sonu Şanlıurfa’da sahaya U19 takımıyla çıkma kararı almıştı.

Bu karardan dönmeyen yönetim, futbolcuların talebini geri çevirerek pazar gününe antrenman koydu.

Şimdi Fenerbahçe’nin Süper Kupa’ya A takımla çıkmayacağı da tamamen netleşmiş oldu.

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