Kapüşonlu saldırgan cam silen esnafı vurdu

Kaynak: İHA
Kapüşonlu saldırgan cam silen esnafı vurdu
Beylikdüzü’nde dükkanın camlarını silerken yaya olarak gelen kapüşonlu bir şahısın silahlı saldırısına uğrayan esnaf, ayağından yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Saldırı dün sabah saatlerinde Gürpınar’da bir butik mağazasında meydana geldi. İşletme sahibi D.K. eşiyle beraber mağazayı açtıktan sonra camları silmeye başladı. Bu sırada eli silahlı kapüşonlu bir şahıs camları silen D.K.’ya art arda ateş etmeye başladı.

Can havliyle dükkana giren D.K. eşinden yardım istedi. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. D. K. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis kaçan şüpheliyi arama çalışmalarına başladı.

Esnafın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken saldırganı tanımadığını söyledi. Yaşanan silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, D.K.’nın camı silerken kapüşonlu saldırganın yaya olarak gelip art arda ateş etmesi ve sonrasında olay yerinden kaçması yer alıyor.

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