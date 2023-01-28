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Kaputaş Plajı'nın rengi değişti

Türkiye'nin gözde plajlarından olan Kaputaş Plajı'nın rengi değişti. Ortaya güzel görüntüler çıktı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 21:47
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Kaputaş Plajı'nın rengi değişti. Ortaya güzel görüntüler çıktı

Kaputaş Plajı'nın rengi değişti
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İlçedeki yağışın ardından yağmur suları kanyondan geçerek ünlü Kaputaş Plajı'nda denizle buluştu. Yağmur sularının etkisiyle denizin rengi değişti.

Yüksek dalgaların sahile vurmasıyla oluşan beyaz köpüklerin maviyle uyumu da güzel görüntü oluşturdu.

İlçedeki yerli ve yabancı turistler, manzaranın fotoğraflarını çekti, öz çekim yaptı.

Kaputaş'taki bu manzara, dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, Kaş ile Kalkan Mahallesi arasındaki sahil yolunda bulunan Seyret Çakılı Plajı'nda da Kaputaş'taki gibi görüntü oluştu. (AA)

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