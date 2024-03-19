Kaputu açtı araç alevler içinde kaldı

Kaynak: İHA
Kaputu açtı araç alevler içinde kaldı
Ataşehir'de park halinde bulunan panelvan aracın motor kısmında çıkan yangın, müdahale etmek isteyen vatandaşların kaputu açmasıyla aracın tamamını sardı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç küle döndü.

Araç yangını Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak içerisinde park halinde bulunan panelvan aracın, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Çıkan dumanı gören vatandaşların müdahale etmek için araç kaputunu açmasıyla duman yerini alevlere bıraktı.

Kısa sürede aracı saran yangın, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, araçtan yükselen alevlerin dış cephesini ısıttığı binayı ise su tutarak soğuttu.

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