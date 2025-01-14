Kar 10 santimetreyi buldu! Edirne'de eğitime kar engeli

Düzenleme: Kaynak: İHA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitim-öğretime ara verilirken, 8 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam etti. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçe ve diğer ilçelerdeki yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Ocak Salı günü Uzunköprü ilçesinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi. Ayrıca, Edirne merkez ilçe ve diğer 8 ilçede taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

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YOL ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının özellikle İpsala, Enez, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde etkili olduğu ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

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Emniyet ve jandarma ekiplerinin yol güzergahlarında kontrollerini artırdığı ifade edilirken, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin tuzlama ve yol açma çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü kaydedildi. Şu anda kapalı köy yolu bulunmadığı ve tüm ekiplerin anında müdahale için hazır olduğu vurgulandı.

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