Kar çobanlara zor anlar yaşattı

Kaynak: İHA
Kar çobanlara zor anlar yaşattı

Artvin’in Şavşat ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaylalarda bulunan çobanlara zor anlar yaşattı. Çobanlar sürülerini otlatabilmek için mezralara inmek zorunda kaldı.

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Kireçli Köyü Düzdağ Yaylası’nda sürüsünü otlatan çobanlar, aniden bastıran kar yağışıyla birlikte büyük zorluklar yaşadı. Özellikle yaylada bulunan Onur Güzel, sürüsünü korumak için yoğun çaba harcadı.

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Yaylalarda genellikle Kasım ayına kadar hayvanlarını otlatan sürü sahipleri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava koşulları nedeniyle kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

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Soğuk havanın etkisiyle sürüsünü daha düşük rakımlı bölgelere indirmek zorunda kaldı. Sürünün kar üstündeki yolculuğu sürü sahibi Onur Güzel tarafından görüntülendi.

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