Kar esareti sürüyor! 131 köy yoluna ulaşım yok

Kaynak: İHA
Kar esareti sürüyor! 131 köy yoluna ulaşım yok

Tunceli'de yoğun kar yağışının ardından 131 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'de yoğun kar yağışının ardından kent genelinde 131 köy yolu ulaşıma kapanırken ekipler, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Tunceli'de dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 131 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için karla mücadele çalışması başlattı.

Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri, Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolları ile ilçe yollarında kar temizleme çalışmasını sürdürürken, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

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