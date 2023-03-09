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ABD kar fırtınasına teslim. Onlarca ölü var

ABD’nin Kaliforniya eyaleti kar fırtınasıyla mücadele ediyor. Yetkililer fırtınadan dolayı 12 kişinin öldüğünü bildirdi. Önümüzdeki günlerde bölgeyi yeni bir fırtınanın beklediği belirtildi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 12:08
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Kar fırtınası ABD'yi teslim aldı

ABD kar fırtınasına teslim. Onlarca ölü var
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ABD’li yetkililer, şiddetli kış fırtınalarının eyaleti kasıp kavurup normalde sıcak olan bölgeleri karla kaplamasının ardından Güney Kaliforniya'da en az 12 kişinin öldüğünü söyledi.

The Wall Street Journal’de yer alan habere göre Şubat ayının son haftasından bu yana yoğun kar fırtınasıyla mücadele eden Kaliforniyalı yetkililer son 40 yıldan bu yana yaşanan en büyük fırtına olduğunu belirttiler.

Fırtınalar birçok ABD vatandaşını günlerce elektriksiz bıraktı. San Bernardino İlçesi gıda bankaları, geçici çöp alanları kurdu ve barınaklar açtı. Yetkililer hala yolları temizliyor. İşçiler 788 milden fazla yoldaki karı temizledi.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde orta dereceli bir fırtınanın daha San Bernardino'yu vurmasının beklendiğini söyledi.

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