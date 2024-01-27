Kar insan boyunu geçti iş makinelerini yuttu

Yüksekova ilçesinde kar yağışı ve tipi, kış mevsiminin zorluklarını gözler önüne serdi. Dağlıca köyü yolunda kar kalınlığı 5 metreyi aştı. Bu yüzden bu yolda seyahat eden vatandaşlar mahsur kaldı.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, yolu açmak için çalışma başlattı.

Ancak karın yüksekliği ve çığ riski, ekiplerin işini zorlaştırdı. Ekipler, karın içinde tünel açarak ilerlemeye çalıştı. Bu tünel, kar kalınlığının 5 metreyi geçtiği yerlerde oluşturuldu. Ekipler, yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağduriyetini gidermek için gece gündüz çalıştı.

Açılan yollarda oluşan kar tünelleri ise ilginç görüntüler oluşturdu. Kar tünellerinin içinde çalışan iş makinaları ise kardan dolayı görünmedi. Bu durum, görenleri hayrete düşürdü.