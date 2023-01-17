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Jeremy Renner'ın yakınlarından üzücü açıklama

Yeni yılın ilk gününde kar kürerken bir kaza geçiren ve durumu ağır olan ünlü aktör Jeremy Renner'ın son durumuyla ilgili üzücü bir açıklama geldi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 20:08
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Kar küreme aracı altında kalan Jeremy Rennerın sağlık durumuna dair yeni açıklama

Jeremy Renner'ın yakınlarından üzücü açıklama
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Jeremy Renner kendi kullandığı 6,5 ton ağırlığındaki kar küreme aracının altında kalmış, bu kocaman araç tarafından ezilerek ciddi şekilde yaralanmıştı.

1 Ocak 2023’te kar küreme aracının altında kalarak helikopterle hastaneye kaldırılan ABD’li oyuncu Jeremy Renner’ın (52) iyileşmesinin yıllar süreceği ve durumunun “herkesin bildiğinden daha kötü” olduğu iddia ediliyor.

Renner kazadan kısa süre sonra, Instagram'da bir selfie paylaşarak durumunun iyiye gittiğini söylemişti.

Ünlü aktör, Instagram hesabından bir selfie paylaşarak hayranlarına bilgi vermişti.

AKTÖRÜN YAKINLARI İYİLEŞMESİNİN İKİ YILI BULACAĞINI SÖYLEDİ

Ancak, künt göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar geçiren Renner’ın yakınları tarafından yapılan açıklamalara göre, ünlü aktörün iyileşmesi için önünde en az 2 yıl bulunuyor.

Renner’ın durumun ciddiyetinin farkında olduğu ve ailesinin de hem fiziksel hem de manevi olarak yanında olduğu belirtildi.

Bir kaynak, “Jeremy’nin göğsündeki hasar o kadar büyüktü ki, ameliyatla yeniden yapılandırılması gerekti.”

“Şimdiye kadar iki ameliyat geçirdi ve muhtemelen önümüzdeki haftalarda bacağına tekrar ameliyat gerekecek. Doktorlar, vücudun doğal iyileşme sürecinin başlamasına zaman tanımak için operasyonlara ara verme eğiliminde ve son durum bu şekilde” dedi.

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