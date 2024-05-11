Kar maskeli hırsızlardan milyon dolarlık soygun. Görüntüler herkesi şoke etti

Kaynak: Haber Merkezi
Kar maskeli hırsızlardan milyon dolarlık soygun. Görüntüler herkesi şoke etti
ABD'nin Connecticut eyaletinde lüks bir kuyumcuya giren hırsızların şoke eden görüntüleri bugün Westport polisi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Polis ekipleri tarafından paylaşılan görüntülerde Connecticut'taki lüks bir bir kuyumcu mağazasını giren hırsızların camekanları paramparça ettikleri görünüyor.

Westport polisi tarafından bugün yayınlanan video, Perşembe günü saat 15:10 civarında Connecticut'taki ana cadde üzerindeki Lux, Bond ve Green adlı mücevher mağazasına giren hırsızların yaptıkları net bir şekilde görülüyor.

Görüntülerde yüzleri kar maskesiyle kapalı, kapüşonlu iki hırsızın turuncu eldivenler giydikleri ve yanlarında getirdikleri balyozla mücevherlerin bulunduğu camekanları hedef aldıkları görülüyor. Camekanları paramparça eden hırsızların değeri milyon dolarları bulan oldukça nadide bir parçayı çaldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

Westport polisi tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, hırsızların en yakın sürede yakalanması için bütün birimlerin seferber olduğu bildirildi.

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