Kar maskesiyle komşusunu darp edip altınlarını çaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kar maskesiyle komşusunu darp edip altınlarını çaldı

Samsun'un Atakum ilçesinde kar maskesiyle evine gittiği komşusu Hafya A.'yı (68) önce darp etti daha sonra kolundaki 6 bileziği gasp etti. Emine B. (45) ile akrabası, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Irak uyruklu Hafya A. apartman aidatını ödemek için yöneticinin katına çıktı. Çıkarken de kapısını açık bıraktı. Bu sırada kar maskesi takan kişi, Hafya A.'nın evine girdi. Geri döndüğünde yatak odasından ses geldiğini duyan Hafya A., odaya girdiğinde şüpheli ile karşılaştı. Şüpheli, komşusu Hafya A.'yı darbedip, kolundaki 6 bileziği aldı. Boğuşma sırasında Hafya A., kar maskesini çıkardığı şüphelinin komşusu Emine B. olduğunu gördü. Emine B., koşarak daireden çıkıp, evine gitti.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolu kırılan ve yüzünde darp izleri olan Hafya A., sağlık ekiplerince hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Emine B. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen akrabasını evinde yakaladı. "Yağma" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Emine B., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyip, susma hakkını kullandı. Soruşturma sürerken, 6 bileğin bulunamadığı öğrenildi.

Kar maskesiyle komşusunu darp edip altınlarını çaldı

Kar maskesiyle komşusunu darp edip altınlarını çaldı

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