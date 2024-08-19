Kar nilüferi çiçek açtı

Madenden yapılan açıklamalara göre kar nilüferi veya bilimsel adıyla saussurea involucra, deniz seviyesinden 3000-4500 metre yükseklikte, kayalıklarda ve kayalık yamaçlarda yetişen yüksek rakımlı bir bitkidir. Bu nadir çiçeğin sınırlı büyüme alanı nedeniyle vahşi doğada bulunması zordur.

Ancak kar nilüferinin çiçek açma yeri, çevre standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalma koşulları altında Kumtor madeninin topraklarında bulundu.

Bazı halklar bu çiçeğin kutsal olduğunu düşünüyor ve bu da bu olaya özel bir önem veriyor.

Baharın başlarında madenin göletlerinden birinde kuğuların ortaya çıktığını da hatırlamakta fayda var. Bu, Kumtor'daki üretim sürecinin yüksek çevre standartlarına tamamen uygun şekilde yürütüldüğünü bir kez daha doğruluyor.