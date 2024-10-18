Kar, sağanak, fırtına, don… Meteoroloji uyardı: Hepsi birden geliyor (18 Ekim 2024)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı günlük hava durumu raporuna göre, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu bölgeleri, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Yozgat, Sivas ve Çankırı çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek yerlerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Hava Sıcaklığı: Ülkenin iç ve güney kesimlerinde sıcaklıkların 3 ila 6 derece düşmesi ve genel olarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Karadeniz kıyıları, Bitlis, Muş, Van’ın kuzeybatısı, Siirt’in kuzeyi, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde şiddetli yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildiriliyor.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara, Karadeniz, Ege kıyıları ve Akdeniz’in iç bölgelerinde kuzey yönlü, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney yönlü kuvvetli rüzgar (40-80 km/saat arası) ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Bu bölgelerde olası olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması öneriliyor.

Zirai Don Tehlikesi: Karadeniz’den gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte bu gece İç Anadolu, İç Ege ve Göller Yöresi’nin yüksek bölgelerinde don riski bulunduğundan, tarımsal faaliyetlerle uğraşanların gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle doğu kesimlerinde aralıklı sağanak yağış görülecek. Rüzgarın batı bölgelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) esmesi tahmin ediliyor.

Edirne: 5°C - 18°C, parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 12°C - 17°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Kırklareli: 5°C - 15°C, parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli: 10°C - 16°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Kıyı kesimlerinde kuzey yönlerinden kuvvetli rüzgar (40-60 km/s) esecek. Bölgenin yüksek kesimlerinde zirai don riski var.

Afyonkarahisar: 2°C - 14°C, parçalı ve az bulutlu

Denizli: 9°C - 20°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 12°C - 23°C, parçalı ve az bulutlu

Muğla: 8°C - 23°C, parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Yüksek kesimlerde kuzeyli rüzgarlar (40-60 km/s) kuvvetli esecek, Göller Yöresi'nin yüksek kesimlerinde zirai don görülebilir.

Adana: 17°C - 26°C, parçalı ve az bulutlu

Antalya: 21°C - 28°C, parçalı ve az bulutlu

Hatay: 12°C - 24°C, parçalı ve az bulutlu

Mersin: 19°C - 25°C, parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bu akşam saatlerinde Yozgat, yarın öğleden sonra ise Sivas ve Çankırı çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus oluşabilir. Yüksek kesimlerde zirai don ihtimali bulunuyor.

Ankara: 3°C - 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 3°C - 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Konya: 5°C - 15°C, parçalı ve çok bulutlu

Nevşehir: 3°C - 11°C, parçalı ve çok bulutlu



BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

Bolu: 4°C - 9°C, çok bulutlu ve sağanak yağışlı

Düzce: 9°C - 15°C, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sinop: 10°C - 15°C, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak: 9°C - 13°C, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Genel olarak çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yanı sıra Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Kıyı kesimlerde yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.

Amasya: 5°C - 17°C, çok bulutlu, sağanak yağışlı

Artvin: 8°C - 13°C, çok bulutlu, sağanak yağışlı

Samsun: 10°C - 17°C, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon: 13°C - 17°C, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgenin kuzey ve doğusunda aralıklı yağış bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yanı sıra kuzeyde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Bu akşam Bitlis, Iğdır, Muş ve Ağrı çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Van’ın kuzeybatısında da kuvvetli yağış bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde rüzgar kısa süreli fırtına şeklinde esecek (50-80 km/s).

Erzurum: -1°C - 9°C, çok bulutlu, sağanak yağışlı

Kars: 1°C - 8°C, çok bulutlu, sağanak yağışlı

Malatya: 3°C - 16°C, parçalı ve çok bulutlu

Van: 6°C - 14°C, çok bulutlu, sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgenin doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir.

Diyarbakır: 10°C - 19°C, çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı

Gaziantep: 9°C - 21°C, parçalı ve çok bulutlu

Siirt: 15°C - 20°C, çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı

Şanlıurfa: 13°C - 21°C, parçalı ve çok bulutlu