Kar, sağanak, fırtına, don… Meteoroloji uyardı: Hepsi birden geliyor (18 Ekim 2024)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı günlük hava durumu raporuna göre, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu bölgeleri, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Yozgat, Sivas ve Çankırı çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek yerlerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
Hava Sıcaklığı: Ülkenin iç ve güney kesimlerinde sıcaklıkların 3 ila 6 derece düşmesi ve genel olarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Karadeniz kıyıları, Bitlis, Muş, Van’ın kuzeybatısı, Siirt’in kuzeyi, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde şiddetli yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildiriliyor.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara, Karadeniz, Ege kıyıları ve Akdeniz’in iç bölgelerinde kuzey yönlü, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney yönlü kuvvetli rüzgar (40-80 km/saat arası) ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Bu bölgelerde olası olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması öneriliyor.
Zirai Don Tehlikesi: Karadeniz’den gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte bu gece İç Anadolu, İç Ege ve Göller Yöresi’nin yüksek bölgelerinde don riski bulunduğundan, tarımsal faaliyetlerle uğraşanların gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle doğu kesimlerinde aralıklı sağanak yağış görülecek. Rüzgarın batı bölgelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) esmesi tahmin ediliyor.
Edirne: 5°C - 18°C, parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 12°C - 17°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kırklareli: 5°C - 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli: 10°C - 16°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Kıyı kesimlerinde kuzey yönlerinden kuvvetli rüzgar (40-60 km/s) esecek. Bölgenin yüksek kesimlerinde zirai don riski var.
Afyonkarahisar: 2°C - 14°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 9°C - 20°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir: 12°C - 23°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla: 8°C - 23°C, parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Yüksek kesimlerde kuzeyli rüzgarlar (40-60 km/s) kuvvetli esecek, Göller Yöresi'nin yüksek kesimlerinde zirai don görülebilir.
Adana: 17°C - 26°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 21°C - 28°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 12°C - 24°C, parçalı ve az bulutlu
Mersin: 19°C - 25°C, parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bu akşam saatlerinde Yozgat, yarın öğleden sonra ise Sivas ve Çankırı çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus oluşabilir. Yüksek kesimlerde zirai don ihtimali bulunuyor.
Ankara: 3°C - 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 3°C - 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Konya: 5°C - 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Nevşehir: 3°C - 11°C, parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacak.
Bolu: 4°C - 9°C, çok bulutlu ve sağanak yağışlı
Düzce: 9°C - 15°C, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop: 10°C - 15°C, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak: 9°C - 13°C, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Genel olarak çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yanı sıra Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Kıyı kesimlerde yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.
Amasya: 5°C - 17°C, çok bulutlu, sağanak yağışlı
Artvin: 8°C - 13°C, çok bulutlu, sağanak yağışlı
Samsun: 10°C - 17°C, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 13°C - 17°C, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölgenin kuzey ve doğusunda aralıklı yağış bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yanı sıra kuzeyde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Bu akşam Bitlis, Iğdır, Muş ve Ağrı çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Van’ın kuzeybatısında da kuvvetli yağış bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde rüzgar kısa süreli fırtına şeklinde esecek (50-80 km/s).
Erzurum: -1°C - 9°C, çok bulutlu, sağanak yağışlı
Kars: 1°C - 8°C, çok bulutlu, sağanak yağışlı
Malatya: 3°C - 16°C, parçalı ve çok bulutlu
Van: 6°C - 14°C, çok bulutlu, sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölgenin doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir.
Diyarbakır: 10°C - 19°C, çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı
Gaziantep: 9°C - 21°C, parçalı ve çok bulutlu
Siirt: 15°C - 20°C, çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı
Şanlıurfa: 13°C - 21°C, parçalı ve çok bulutlu