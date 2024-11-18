Kar ve sis altında 22,5 km yürüyüş yaptılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kar ve sis altında 22,5 km yürüyüş yaptılar

Oltulu Doğaseverler Grubu ile Erzurum Yürüyüş Grubu, 22,5 kilometrelik zorlu bir parkurda yürüyüş yaptı.

Yürüyüş boyunca katılımcılar, yağan kar ve sisli hava eşliğinde sarıçam ormanlarının muhteşem manzaralarının keyfini çıkardılar. 22,5 kilometrelik parkur boyunca ekipler, yaban hayatıyla da karşılaştılar. Boz ayılar ve tavşanlar gibi çeşitli hayvanları gözlemleme fırsatı bulan doğaseverler, doğanın sunduğu güzellikleri fotoğraflayarak unutulmaz anlar yaşadılar.

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Erzurum Yürüyüş Grubu'ndan Ziya Amil, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, "Bugün Oltu Uzunoluk Mesire Alanı'ndan başladığımız yürüyüşümüz, Şendurak Mahallesi'nde son buldu. 22,5 kilometre çok keyifli bir parkurdu. Oltululara teşekkür ediyorum, çok memnun kaldık. Bir dahaki yürüyüşte görüşmek üzere" dedi.

Bu etkinlik, bölgedeki doğaseverlerin birlikteliğini pekiştirirken, doğanın sunduğu eşsiz güzellikleri de katılımcılara bir kez daha hatırlattı. Yürüyüş, hem doğa yürüyüşçülerinin hem de bölge halkının ilgisini çekti. Gelecek haftalarda bu tür yürüyüşlerin devam edeceğini belirtiler.

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