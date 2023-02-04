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Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 7 kişilik aile kurtarıldı

Batman'da yoğun kar yağışı nedeniyle aralarında çocukların da olduğu 7 kişilik aile, AFAD ve ANDA ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 23:53
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Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 7 kişilik aile kurtarıldı

Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 7 kişilik aile kurtarıldı
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(İHA) - Alınan bilgilere göre, Batman'a bağlı Yeşilöz köyünde 3'ü çocuk, 2'si kadın 7 kişilik aile karda mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ANDA ekipleri hareket geçti.

Kar ve tipi altında aileye ulaşan ekipler, araçta bulunan aileyi alarak sağlıklı bir şekilde merkeze ulaştırdı.

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