Kar ve tipide mahsur kalan 911 kişi böyle kurtarıldı

Kaynak: İHA
Kar ve tipide mahsur kalan 911 kişi böyle kurtarıldı

Kayseri'de dünden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kayseri-Malatya, Kayseri-Gürün, Kayseri-Göksun karayolunda mahsur kalan 911 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle gün boyu Kayseri - Pınarbaşı, Pınarbaşı - Göksun, Pınarbaşı - Gürün yolu üzerindeki kapanan noktalara kazalar ve mahsur kalanların olması nedeniyle AFAD, polis, jandarma, sağlık, karayolları, belediye ekipleri, ANDA, İHH, Kızılay, olmak üzere toplam bin 65 personel 408 araç ile müdahale edildi. Ekiplerce Bünyan ilçesinde 6, Develi ilçesinde 15, İncesu 1, Kocasinan 5, Melikgazi 4, Pınarbaşı 40, Sarız 24, Talas 2, Tomarza 3 ve Yahyalı'da 3 olmak üzere mahsur kalan toplam 911 vatandaş kurtarıldı.

Ekiplerce ayrıca 4 trafik kazasına müdahale edilirken, kaybolan 1 kişi ise bulunarak ailesine teslim edildi.

Kar ve tipide mahsur kalan 911 kişi böyle kurtarıldı

Kar ve tipide mahsur kalan 911 kişi böyle kurtarıldı

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