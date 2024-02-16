Kar yağışı hem kartpostallık görüntüler oluşturdu hem de zor anlar yaşattı

Şırnak'ta çetin geçen kış etkisini sürdürüyor. Yüksek rakımlı yerleşim yerleri kar etkisi altında. Beyaz örtüye bürünen Bölücek, Ballı, Güneyyaka, Beşağaç ve Değirmen köylerinde her yer beyazlar içinde kaldı.

Meydana gelen kar yağışının ardından Beytüşşebap ilçesinde hem kartpostallık görüntüler oluştu hem de vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği köylerde vatandaşlar evlerinden çıkamaz hale geldi. Hayvancılıkla uğraşan Sabri Yiğit köylerinde aylardır köyünde karla mücadele ettiklerini ifade etti.

Sabri Yiğit, "Kar kış devam ediyor. Ekiplerimiz sağ olsun sürekli yolları açıyor. Ama kar çok yağdığı için sadece küçükbaş hayvanlarımı beslemekle geçiyor günlerimiz. Kar eridiği vakit bahar gelecek inşallah'' dedi.