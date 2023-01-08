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Artvin'de aniden bastıran kar, kazalara neden oldu

Hopa İlçesi Cankurtaran mevkide akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirirken, yoldan çıkar araçlar iş makinesiyle kurtarıldı, kayan araçlar kazaya neden oldu.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 01:20
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Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Artvin'de aniden bastıran kar, kazalara neden oldu
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Artvin’de beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı kazalara neden oldu.

Hopa ilçesine bağlı Cankurtaran mevkide etkili olan kar yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kalırken, yardımına vatandaşlar koştu. Bazı sürücüler ise kaza yaptı, yoldan çıkan bir kamyonet iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Yine aynı bölgede karşı yönden gelen iki araç duramayınca kazaya neden oldular. Kimsenin yaralanmadığı kazalarda maddi hasar meydana geldi. (İHA)

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