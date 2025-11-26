Bilim dünyası, evrenin en ilgi çekici ve gizemli oluşumları olan kara deliklerin, en küçük boyutlarda dahi var olma ihtimali üzerinde durmaya devam etti.

Teorik fizikçiler ve astronomlar, mikroskobik bir kara deliğin (ilksel kara delikler olarak da bilinir) bir insanın içinden geçme senaryosunu ele alarak bunun sonuçlarını çarpıcı bir şekilde analiz etti.

Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden (AMNH) tanınmış astrofizikçi Dr. Neil deGrasse Tyson, bu tür bir olayın potansiyelini değerlendirdi.

Dr. Tyson, ilksel kara deliklerin Büyük Patlama'nın erken aşamalarında oluşmuş olabileceğini ve günümüzde hala varlıklarını sürdürdüklerini dile getirdi.

"Eğer bir mikroskobik kara delik bir insan vücudundan geçecek kadar küçükse, şaşırtıcı bir şekilde, o kadar hızlı hareket ediyordu ki, minimal bir etki oluşturdu" diye ifade etti ve ekledi:

"Vücudumuz atomlardan oluşuyor ve bu nesne, atomsal mesafelerde etkileşime girecek kadar yavaşlamazdı. Çoğu durumda, zararsız bir şekilde geçip giderdi."

ZARAR MEKANİZMASI: KÜTLEÇEKİMİ ETKİSİ

Araştırmacılar, potansiyel zararın yalnızca kara deliğin kütleçekim etkisinden kaynaklanacağını vurguladı. Bir kuantum mekaniği ve kütleçekim uzmanı olan, Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Dr. Helen R. Quinn, kara deliğin boyutunun ve hızının kritik faktörler olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Quinn, konuyla ilgili yayımlanan bilimsel bir makalede, mikroskobik bir kara deliğin (örneğin, bir atom çekirdeği boyutunda) kütlesi çok büyük olsa bile, insan vücuduyla etkileşime girdiği sürenin son derece kısa olacağının altını çizdi.

Kara deliğin ışık hızına yakın bir hızla ilerlediğini varsayarsak, bir insandan geçmesi saniye civarında bir zaman diliminde gerçekleşirdi.

Quinn, "Bir atom boyutundaki kara deliğin dahi kütleçekim kuvveti, o kadar kısa bir sürede etki ederdi ki, vücudumuzdaki atomları veya molekülleri kalıcı olarak koparacak veya önemli bir hasar oluşturacak kadar zaman bulamazdı" diye aktararak şunları belirtti:

"En olası sonuç, geçiş yaptığı bölgede, belki de bir iğne ucu kadar bir alanda, çok küçük bir enerji yayılımı veya şok dalgası hissederdiniz, ancak bu genellikle fark edilmeyecek kadar önemsiz olurdu."

OLASILIKLAR VE RİSKLER

Bilimsel analizler, teorik olarak mümkün olsa da, böyle bir olayın gerçekleşme olasılığının son derece düşük olduğunu gösterdi. Uzmanlar, ilksel kara deliklerin evrende çok seyrek dağılmış olabileceğini ve büyük çoğunluğunun zaten buharlaşarak yok olduğunu ileri sürdü.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden (CfA) teorik fizikçi Dr. Avi Loeb, bu senaryonun popüler kültüre ilham verdiğini ancak bilimsel riskinin düşük olduğunu kaydetti.

Dr. Loeb, "Teoride, mikroskobik bir kara delik, kütlesinin büyüklüğüne bağlı olarak tünelden geçerken arkasında radyasyon izi bırakabilir" derken, "Ancak bu iz, tespit edilemeyecek kadar zayıf olurdu" değerlendirmesinde bulundu.

Bilim insanları, insan vücudundan geçen mikroskobik bir kara deliğin, yaygın varsayılanın aksine, anında buharlaşmaya veya vücutta devasa bir hasara yol açmaya yetecek bir etki alanı oluşturmayacağını, bunun yerine büyük ihtimalle hızlı ve iz bırakmaz bir geçiş yapacağını belirtti.