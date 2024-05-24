Kara haberi TÜİK verdi. Rakamlar açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2024'e ilişkin Bitkisel Üretim 1.Tahminini duyurdu. İşte o rakamlar gösterdi ki, tahıl ürünlerindeki düşüş, önümüzdeki yıllar için tehlike çanlarının çalacağını gözler önüne serdi.

TAHIL DÜŞÜYOR MEYVE VE SEBZE ÜRÜNÜ

TÜİK verilerine göre, bitkisel üretimin bir önceki yıla göre tarla ürünlerinde azalacağını gösterdi. Buna karşı meyve ve sebze grubunda ise artacağı tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024 yılı tahmininde bir önceki yıla göre tarla ürünleri olan tahıllar ve yem bitkileri hariç diğer bitkisel ürünlerde yüzde 2 azalacağı gözler önüne serildi. Tahılda yüzde 2'lik düşüş yaşanırken, sebze üretiminde yüzde 5,6'lık, meyvede ise yüzde 3,4'luk artış öngörülüyor

Buna göre, yaklaşık üretim miktarlarının tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 76,1 milyon ton, sebzelerde 33,6 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 28,3 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

TAHIL ÜRETİMİNDE AZALIŞ TAHMİNİ

Tahıl ürünleri üretim miktarının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,4 oranında azaldığı görülüdü. Üretimin yaklaşık 39,9 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Türkiye'nin Bir önceki yıla göre, buğday üretiminin yüzde 4,5 oranında azaldı. Üretim 21 milyon tona gerilerken, arpa üretiminin yüzde 8,7 oranında düşüş yaşandı. Arpa üretimi 8,4 milyon tona gerilerken, çavdar üretiminin yüzde 11,5 oranında azalarak 270 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 2,4 oranında azalarak 400 bin ton, mısır üretiminin ise yüzde 5,6 azalarak yaklaşık 8,5 milyon ton olacağı öngörüldü.

Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminin sırasıyla 610 bin ton, 270 bin ton ve 410 bin ton olacağı tahmin edildi. Patates üretiminde ise bir önceki yıla göre yüzde 14'lük artış görüldü. Üretimin 6,5 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 21,5 oranında artarak 167 bin ton, ayçiçeği üretiminin ise yüzde 8,7 oranında artışla yaklaşık 2,4 milyon ton olacağı öngörüldü. Şeker hammadesi şeker pancarından da kötü haber geldi. Yüzde 2,1'lik düşüş yaşanırken, şeker pancarı üretinin 23 milyon ton olacağı belirtildi.

SEBZE ÜRETİMİNDE ARTIŞ ÖNGÖRÜSÜ

Sebze ürünleri üretim miktarının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artş olacağı tahmin ediliyor. Öngörülen rakam ise 33,6 milyon ton seviyesinde. domates, kuru soğan, salçalık-kapya biberde üretimin artıcağı belirtilirken, salatalık, sivri biber, kırmızı lahanada ise üretim düşüşü yaşanacağı tahmin edildi.

MEYVE ÜRETİMİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,4 oranında artarak yaklaşık 28,3 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Meyveler grubunda, bir önceki yıla göre elmada yüzde 2,2, çilekte yüzde 5,9 üretim azalışı beklenirken, şeftali ve nektarin toplamında yüzde 15,6, kirazda yüzde 4,6, narda yüzde 8,3, üzümde yüzde 8,8 oranında üretim artışı olacağı öngörüldü.