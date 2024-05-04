‘Kara kitap’ açık artırmayla satılacak. En çok parayı veren 211 kişinin bilgilerini alacak

Kaynak: Haber Merkezi
‘Kara kitap’ açık artırmayla satılacak. En çok parayı veren 211 kişinin bilgilerini alacak
ABD’de tarihin en büyük cinsel istismar ve fuhuş skandalının baş aktörü olan milyarder Jeffrey Epstein’ın ‘Kara kitabı’ açık artırmayla satışa çıkıyor. Kitapta 211 üst düzey isme ilişkin telefon ve adres bilgileri yer alıyor.

ABD tarihinin en büyük cinsel istismar ve fuhuş skandalının baş aktörü olan ve 2019 yılında hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein’ın ‘Kara kitabı’ açık artırmayla satışa çıkıyor. Kitapta yüksek profilli 221 kişinin adı, telefon numaraları ve adresleri yer alıyor.

Açık artırmayı gerçekleştirecek Alexander Historical Auctions adlı müzayede evi, tekliflerin kapalı olarak verileceğini ve kazanan kişinin açıklanmayacağını duyurdu. Merakla beklenen açık artırma 15 Mayıs’ta gerçekleşecek.

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TESADÜFEN KALDIRIMDA BULUNDU

Epstein’ın kara kitabı 1990’lı yılların ortasında New Yorklu bir müzisyen tarafından tesadüfen bir kaldırımda bulundu. Kitap FBI tarafından incelense de o dönem delil teşkil edecek bir kanıt bulunamadı. Kitapta, Epstein’ın ‘fuhuş adası’ olarak bilinen adayı satın aldığı kişinin adres ve telefon bilgileri ile birlikte ayrıntılı kayıtları da yer alıyor. Öte yandan kitapta Epstein’ın akrabalarına ilişkin kayıtlar da bulunuyor.

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EPSTEIN DAVASI NEDİR?

Jeffrey Epstein, 2005'te ABD'nin Florida eyaletinde, 14 yaşında bir kızla cinsel ilişkiye girmek için para verdiği iddiasıyla gözaltına alınmış, reşit olmayan birçok kız Epstein'ın ve arkadaşlarının kendilerini cinsel istismara maruz bıraktığını iddia etse de mahkeme Epstein'ı 2008'de tek bir kişiye cinsel istismar uygulamaktan suçlu bulmuştu. Epstein, suçlu bulunmasının ardından 13 aylık bir ceza aldı. New York savcılarının Epstein'ı 2019'da fuhuş ağı oluşturmaktan suçlu bulmasının ardından, milyarder gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulundu.

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Dava dosyasında ABD’nin eski Başkanları Bill Clinton ile Donald Trump’ın yanı sıra İngiltere Prensi Andrew, eski New Mexico Valisi Bill Richardson ve eski Senatör George Mitchell, ünlü mankenler Heidi Klum ve Naomi Campbell ve şarkıcı Michael Jackson gibi çok sayıda ünlü ve üst düzey kişinin isimleri geçiyor.

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