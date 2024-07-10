Kara Kuvvetleri Komutanı Samsun'da

Kaynak: İHA
Kara Kuvvetleri Komutanı Samsun'da

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Samsun'u Ziyaret Etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Samsun'a gerçekleştirdiği ziyarette önemli temaslarda bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu'na Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala eşlik etti.

Orgeneral Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyet, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret ederek bölgedeki askeri ve güvenlik durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Bu önemli ziyaret sırasında, bölgedeki askeri faaliyetler ve güvenlik önlemleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaret kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Samsun'daki askeri birlikleri de denetlediği öğrenildi. Bu denetlemeler sırasında birliklerin operasyonel hazırlıkları ve mevcut durumları gözden geçirildi.

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