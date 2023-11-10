Kara operasyonunda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 36'ya yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik kara saldırılarında öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 36'ya yükseldi.

KAYNAK: AA
Kara operasyonunda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 36'ya yükseldi

İsrail ordusu, ablukayı sıkılaştırarak aralıksız şekilde bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında bir askerinin daha öldürüldüğünü, 5 askerinin ise yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında "Şeldağ" adlı özel kuvvetler birliğinde görevli binbaşı rütbesinde bir yedek asker öldü.

Gazze'deki çatışmalarda 5 İsrail askerinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde ölen asker sayısının 36'ya yükseldiğini aktardı.

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