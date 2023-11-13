Kara operasyonunda ölen İsrailli asker sayısı 44’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 38’inci gününe girdi.

İsrail askerlerinin okul, hastane, cami, mülteci kampları gibi sivillerin bulunduğu alanlara yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde İsrail Komanda Tugayından 28 ve 21 yaşlarındaki 2 askerin daha ölmesi sonucu kara operasyonlarının başlamasından bu yana ölen asker sayısının 44’e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada, bir İsrail askerinin ise dün akşam Gazze şehrinde yaşanan çatışmalarda ağır yaralandığı belirtildi.

REFAH SINIR KAPISINDAN GEÇİŞLER SÜRÜYOR

Mısırlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyinde Mısır’a açılan Refah Sınır Kapısı’ndan dün yabancı uyruklu 826 kişinin geçtiği kaydedildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan bir açıklamada, Mısır'ın Gazze Şeridi'ndeki yabancı pasaportu veya çifte vatandaşlığı bulunan yaklaşık 7 bin kişinin tahliyesine yardım edeceği belirtilmişti.

İsrail ordusu, 27 Ekim akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ne kara operasyonlarını genişletmişti.