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İlk kar tatili haberi geldi

Çukurova'nın sıcak memleketi Adana'nın yüksek rakımlı ilçelerinden Tufanbeyli'de kar yağışı başladı. Çocuklar doyasıya eğlendi, etraf beyaza büründü. Kaymakamlık, 21 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 23:29
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Kara teslim olan Adananın Tufanbeyli ilçesinde okullar tatil edildi

İlk kar tatili haberi geldi
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Adana'nın yüksek rakımlı ilçelerinden Tufanbeyli, yılın ilk karlarını kucakladı. İlçede akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından cadde ve sokaklar karla kaplandı. Kar nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Geç saate rağmen dışarı çıkan çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.

Tufanbeyli Karayolları Bakımevi ekipleri sorumluluk sahalarında olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

OKULLAR TATİL

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Aşırı yağan kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli genelinde okullar 21 Aralık Çarşamba günü bir gün tatil edilmiştir." denildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi. (AA)

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