İlk kar tatili haberi geldi

Adana'nın yüksek rakımlı ilçelerinden Tufanbeyli, yılın ilk karlarını kucakladı. İlçede akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından cadde ve sokaklar karla kaplandı. Kar nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Geç saate rağmen dışarı çıkan çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.

Tufanbeyli Karayolları Bakımevi ekipleri sorumluluk sahalarında olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

OKULLAR TATİL

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Aşırı yağan kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli genelinde okullar 21 Aralık Çarşamba günü bir gün tatil edilmiştir." denildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi. (AA)