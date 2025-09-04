Kara yolları için sürücülere önemli uyarı! İşte trafiğe kapatılan yollar (4 Eylül 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-İzmit Doğu kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul yönünde otoyol trafiğe kapatılarak, sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Selatin Tüneli ile Germencik Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışması sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kara yolları için açıklama yapıldı! Yola çıkacak sürücüler dikkat (2 Eylül 2025)

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 31-33, Malatya-Yeşilyurt yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivas-Kangal yolunun 28-32. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Malatya-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünelde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün ve yarın 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten sürdürülecek.