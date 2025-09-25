Kara yolları ile ilgili önemli duyuru: İşte trafiğe kapalı yollar (25 Eylül 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nda üstyapı onarım çalışmaları başladı. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 35-71. kilometreleri ile bağlantı yollarındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı orta ve sol şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Yola çıkacak sürücüler dikkat! İşte kara yollarında yapılan çalışmalar ve trafiğe kapalı yollar (24 Eylül 2025)

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Düzce il sınırı kesimi 6-9. kilometrelerinde Ekrem Özdemir Viyadüğü'ndeki derz değişim çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 11-15. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım, Ankara yönünde 1 numaralı şeritten, Adana istikametinde 1 ve 2 numaralı şeritlerden sürdürülüyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-12. kilometrelerinde köprü derzleri yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple yolun Ordu istikameti 23.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak sürücüler, yan yola yönlendiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 44. kilometresinde Akyazı Tüneli'nin Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpünde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 37-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-14. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Erzincan-Erzurum yolunun 6-8. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum-Erzincan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.