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Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 10:06
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Kara yollarında durum

Kara yollarında son durum
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Dörtyol-Payas kavşakları Özerli Viyadüğü'ndeki genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 88-89. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı 16 Nisan'a kadar sağ şeritten sürdürülecek.

TİS Otoyolu'nun Erzin-Dörtyol kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarındaki trafik işaretleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Lapseki-Biga yolunun Biga-Lapseki istikameti, 12-15. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Lapseki-Biga istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı istikameti) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaş-Demre-Finike yolunun 63-64. kilometrelerindeki kanalizasyon altyapı çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Kelkit Kavşağı-Erzincan-Erzurum yolunun 19. kilometresindeki Havaalanı Kavşağı'nda sinyalizasyon arızası dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 68-73. kilometrelerindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüp trafiğe kapatılarak, ulaşım sol tüpten iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 36-38. kilometrelerindeki (Keşap mevkisi) yapım çalışması sebebiyle ulaşıma her iki yönde tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

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