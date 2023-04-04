Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Dörtyol-Payas kavşakları Özerli Viyadüğü'ndeki genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun 88-89. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı 16 Nisan'a kadar sağ şeritten sürdürülecek.
TİS Otoyolu'nun Erzin-Dörtyol kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarındaki trafik işaretleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Lapseki-Biga yolunun Biga-Lapseki istikameti, 12-15. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Lapseki-Biga istikametinden çift yönlü sağlanıyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı istikameti) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kaş-Demre-Finike yolunun 63-64. kilometrelerindeki kanalizasyon altyapı çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
Kelkit Kavşağı-Erzincan-Erzurum yolunun 19. kilometresindeki Havaalanı Kavşağı'nda sinyalizasyon arızası dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 68-73. kilometrelerindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüp trafiğe kapatılarak, ulaşım sol tüpten iki yönlü sürdürülüyor.
Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 36-38. kilometrelerindeki (Keşap mevkisi) yapım çalışması sebebiyle ulaşıma her iki yönde tek şeritten kontrollü izin veriliyor.