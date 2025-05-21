Karaadilli'de başpehlivan Feyzullah Aktürk oldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bu yıl 42.’si düzenlenen Karaadilli Yağlı Güreşleri'ne 20'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 300 güreşçi katıldı.

Karaadilli Er Meydanı'ndaki güreşlerde, başpehlivan kategorisinin finalinde Feyzullah Aktürk ile Kırkpınar başpehlivanlarından Yusuf Can Zeybek karşı karşıya geldi. Rakibini yenen Feyzullah Aktürk, başpehlivanlığı kazandı.

Feyzullah Aktürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güreşleri birinci tamamlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Karaadilli Belediye Başkanı Hüseyin Şahin de beldelerinde düzenlenen organizasyonun önemine yönelik bir konuşma yaptı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın da katıldığı organizasyonda, gelecek yıl yapılması planlanan 43. Karaadilli Yağlı Güreşleri'nin ağalık ihalesini Antalyalı iş insanı Hasan Ergül, 503 bin lira vererek kazandı.

Düzenlenen ödül töreninde sporculara, madalyaları ve kupaları takdim edildi.