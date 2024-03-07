Karabağ 90+2'de yakalandı. Tek kelimeyle yazık oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda; Azerbaycan ekibi Karabağ; sahasında Alman devi Bayer Leverkusen'i ağırladı.
Xabi Alonso yönetiminde fırtına gibi esen, 34 maçta 30 galibiyet alıp hiç yenilmeyen Leverkusen'i adeta elinden kaçırdı.
Bakü Tofiq Bahramov Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Karabağ; 26. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia ve 45+2'de Juninho'nun golleriyle 2-0 önde tamamladı.
70. dakikada Florian Wirtz ile farkı 1'e indiren Leverkusen'de skoru belirleyen isim 90+2'de Patrick Schick oldu: 2-2.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 14 Mart Perşembe 23.00'te Almanya'daki BayArena'da oynanacak.
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