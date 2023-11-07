Karabağ Zaferi'nin yıldönümüne özel video: "Zafer Günün kutlu olsun Can Azerbaycan!"

Karabağ Zaferi'nin yıldönümüne özel olarak Turan Uygulaması tarafından paylaşılan video beğeni topladı:"Sabrettin, büyüdün, güçlendin, zafer kazandın! Zafer Günün kutlu olsun Can Azerbaycan!"
07 Kasım 2023 Salı
Karabağ Zaferi'nin yıldönümüne özel olarak Turan Uygulaması tarafından paylaşılan video beğeni topladı:"Sabrettin, büyüdün, güçlendin, zafer kazandın! Zafer Günün kutlu olsun Can Azerbaycan!"
Karabağ Zaferi'nin yıldönümüne özel olarak Turan Uygulaması tarafından paylaşılan video beğeni topladı:"Sabrettin, büyüdün, güçlendin, zafer kazandın! Zafer Günün kutlu olsun Can Azerbaycan!"