Karabağ’da Ermeni grupların döşediği mayın patladı

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Ağdam ilinde, silahlı Ermeni grupların döşediği mayının patlaması sonucu 1 Azerbaycan askeri yaralandı.

KAYNAK: İHA
Karabağ’da Ermeni grupların döşediği mayın patladı

Karabağ’da mayın patlaması sonucu 1 Azerbaycan askeri yaralandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ağdam ilinde, Azerbaycan askeri birliklerinin teslimat yoluna Ermeni istihbarat-sabotaj grubu tarafından döşenen anti-personel mayının patlaması sonucu Hayyam Eminov isimli bir Azerbaycan askerinin yaralandığı bildirildi. Yaralı askerin ilk müdahalenin ardından askeri hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Azerbaycan birimleri tarafından söz konusu bölgede mayın temizleme çalışmalarının yürütüldüğü aktarıldı.

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