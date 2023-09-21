Karabağ’da Ermeni silahlı gruplarına ait mühimmat deposu bulundu

Azerbaycan’ın Karabağ’da yasadışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonun sona ermesinin ardından bölgede tarama faaliyetleri devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer ilinin Gozlukörpü yerleşim yerinde bulunan bir çiftliğin ahır bölümünün mühimmat deposu olarak kullanıldığının tespit edildiği bildirildi.
Söz konusu mühimmatın ambulansla çiftlik arazisine nakledildiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, mühimmat deposunda roket, top mermileri, mayınlar ve çeşitli kalibrelerde mermiker bulunduğu açıklandı.