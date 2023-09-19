Karabağ’da mayın patladı: 2 Azerbaycanlı işçi öldü

Azerbaycan Devlet Güvenlik Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.45 sıralarında Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Karabağ'daki Ahmedbeyli-Füzuli-Şuşa yolunda Azerbaycan Karayolları Devlet Dairesi çalışanlarına ait bir kamyonun geçişi sırasında silahlı Ermeni gruplar tarafından döşenen tanksavar mayınının patladığı belirtildi.

Patlamada Azerbaycan Karayolları Devlet Dairesi'nde çalışan 58 yaşındaki Farhad Guliyev ve 53 yaşındaki Samir Sadıkov'un hayatını kaybettiği bildirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.