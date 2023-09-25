Karabağ’da yakıt deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde bir yakıt deposunda büyük bir patlama yaşandı.

KAYNAK: İHA
Karabağ’da yakıt deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var

Patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Yol kenarındaki depo havaya uçtu

Patlama, Hankendi-Askeran arasındaki yolun yakınında bulunan bir yakıt deposunda meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle depo alev alev yanarken, çevredeki binalar da zarar gördü. Patlama sesi kilometrelerce uzaklıktan duyuldu.

Ermenistan yanlısı sözde hükümet açıklama yaptı

Karabağ’daki Ermenistan yanlısı sözde hükümetin içişleri bakanı, patlamaya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan, patlamada ölü ve yaralıların olduğunu doğrulayarak, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildiğini söyledi. Bakan, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini ve soruşturma başlatıldığını da belirtti.

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