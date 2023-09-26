Karabağ'daki patlamada bilanço korkutucu seviyeye ulaştı

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde bir benzin deposunda meydana gelen patlama ve yangın sonucu ölenlerin sayısı 125’e yükseldi.

KAYNAK: AA
Karabağ'daki patlamada bilanço korkutucu seviyeye ulaştı

Azerbaycan, bölgedeki Ermeni halkına yardım için tüm imkanlarını seferber etti.

Patlama, yakıt almak için bekleyenleri vurdu

Patlama, dün akşam saatlerinde Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir akaryakıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Patlama sırasında birçok kişinin yakıt almak için deponun önünde beklediği belirtildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, tüm trafoyu sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatte söndürdü.

Yaralılara hastane ve ilaç desteği

Patlama ve yangında 290 civarında yaralı olduğu kaydedildi. Yaralılar, çeşitli derecelerde yanıkları nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan zarar gören bölgenin Ermeni ahalisine yardım için Azerbaycan’ın tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi. Hacıyev, yanık tedavisi için gereken ilaçlar ve tıbbi malzemenin yanı sıra bölgeye yiyecek yardımı da yapıldığını aktardı.

Ermenistan’a helikopter izni

Hacıyev, ayrıca Ermenistan’dan Karabağ bölgesine sağlık ekibini taşıyan helikopterin geçişine izin verildiğini ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkilileriyle Gorus-Gafan-Eyvazlı-Fuzuli-Şuşa-Hankendi yolunda tıbbi tahliyeler için ilave tedbirlerin alınması yönünde çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken, eski ABD Başkanı Donald Trump da olaya tepki göstererek, Azerbaycan’ın elektrikli araçlar için verdiği yetkinin Karabağ bölgesindeki otomotiv endüstrisini “yok edeceğini” ve “binlerce işçinin işine mal olacağını” iddia etti.

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