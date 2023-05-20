Karabaşotu ağrılara iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan karabaşotunun faydaları dikkat çekti.

İnsanların korkulu rüyası olan ağrılara iyi gelen karabaşotunun faydaları dikkat çekti.

AĞRI NEDİR?

Ağrı, kişinin günlük yaşamındaki faaliyet ve aktivitelerini kısıtlayan sıkıntı verici bir histir. Genellikle, vücudunuzda yolunda gitmeyen bir şey olduğu konusunda sizi uyarmaya yarar. Ağrının yaygın şekilde kabul edilmiş tanımı Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği tarafından geliştirilmiştir: "Ağrı, gerçek veya potansiyel bir doku hasarından kaynaklanan veya bu şekilde tanımlanan, hoş olmayan bir duyu ve duygusal bir deneyimdir".

KARABAŞOTU NEDİR?

Ballıbabagiller familyasından, bir veya çok yıllık otsu yahut dip kısmı odunsu bir bitkidir. Ezildiği zaman çok kuvvetli ve hoş olmayan bir koku çıkarır. Çiçekleri mavi veya menekşe rengindedir. Bir türünden karabaşyağı denilen bir esans çıkarılır. Yurdumuzda alçak makilerde bulunur.

KARABAŞ OTU NASIL TÜKETİLİR?

Karabaş otu, biz çok farkında olmasak da kozmetik sanayide büyük önem taşıyan bitkilerden. Kendisinden parfümden sabuna kadar birçok ürünün yapımında yararlanılıyor. Bunun dışında doğrudan karabaş otundan çıkarılan yağlar da bulunuyor. Harici kullanımda, yani vücudunuza dıştan uygulayarak karabaş otunun ağrıları dindirme ve vücuda dinginlik verme özelliklerinden yararlanabiliyorsunuz. Karabaş otu yağı, bu özellikleri sayesinde özellikle masaj yağı olarak çok tercih ediliyor.

Karabaş otunun çayını yapmak içinse kuru ya da taze karabaş otlarının çiçek ve yapraklarını alıp üzerine kaynatılmış su ilave ederek demleyebilirsiniz. Bir bardak çay için 6-7 adet çiçek ve yaprak yeterli olacaktır. Kuru karabaş otunu 4 dakika, tazesini ise 7 dakika kadar demlemeniz yeterli.

Aynı zamanda karabaş otundan reçel yapıldığını da söylemeden olmaz. Mor renkli çiçek kısmı kullanılıp 15 dakika kadar kaynatılarak yapılan bu reçel, tadı için değil sadece bu şifalı otun faydalarından yararlanmak için ilaç niyetine tüketiliyor. Siz de böyle bir reçel yapıp tüketmek istiyorsanız öncesinde mutlaka doktorunuza başvurmalısınız.

ZARARI VAR MI?

Karabaş otunu düzenli olarak kullanmak istiyorsanız çayının da reçelinin de 15 günden uzun süre kullanılmaması gerektiğini ekleyelim. Bu kürler, genel olarak 15 gün uygulanıp 15 gün ara verilerek tekrarlanmakta.