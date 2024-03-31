Karabuğdaylı Köfte nasıl yapılır? Karabuğdaylı Köfte için gerekli malzemeler neler?

Çağlar Çağatay
Karabuğdaylı Köfte nasıl yapılır? Karabuğdaylı Köfte için gerekli malzemeler neler?
Haftaya sağlıklı bir yemek başlamak isteyenlere çok özel bir tarifimiz var. Karabuğdaylı bu tarifimiz sofralarınıza tat verecek. Karabuğdaylı Köfte nasıl yapılır? Karabuğdaylı Köfte için gerekli malzemeler neler?

Yoğun geçecek olan bir haftaya sağlıklı bir yemek başlamak isteyenlere çok özel bir tarifimiz var. Karabuğdaylı bu tarifimiz sofralarınıza tat ve renk verecek. Karabuğdaylı Köfte nasıl yapılır? Karabuğdaylı Köfte için gerekli malzemeler neler?

Karabuğdaylı Köfte için gerekli malzemeler

2 su bardağı karabuğday

250 gr rendelenmiş kaşar peyniri

1 yumurta

3-4 yemek kaşığı galeta unu

1 yemek kaşığı biber salçası

1 rendelenmiş soğan

1 diş sarımsak

Bir tutam tuz, karabiber, kırmızı pul biber, kimyon

Kızartmak için Ayçiçek yağı

Galeta unu

Karabuğdaylı Köfte nasıl hazırlanır?

Karabuğdayı tencerede haşlayın. Suyunu süzün ve soğutun. Soğuduktan sonra büyük bir kapta üzerine rendelediğiniz soğanı, sarımsağı, kaşar peyniri, yumurtayı, salçayı, galeta ununu, tuzu, karabiber, kırmızı pul biber ve kimyonu ekleyin. İyice yoğurun. Köfteleri galeta ununa bulayın sonra da kızgın yağda kızartın. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun

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