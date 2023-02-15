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Karabük karla kaplandı

Karabük'te gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası etraf beyaza büründü. 

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 18:05
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Karabük beyaza büründü

Karabük karla kaplandı
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İHA'nın haberine göre, Karabük'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Safranbolu ilçesinde etkili oluyor.

Karabük'ün yüksek mahalleleri ile Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı yabancı öğrenciler karın keyfini çıkardı, bazı turistler de Safranbolu'da manzaranın keyfini fotoğraf çekerek çıkardı.

Safranbolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, ekiplerin yolları açtığı ve tuzlama çalışması yapıldığı bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kar yağışı süresince küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Kar yağışının yoğun bir şekilde gelmesi ile birlikte halihazırda teyakkuzda bekleyen müdürlüğümüze bağlı ekipler öncelikle ana ve ara arterlerde tuzlama ve küreme çalışması gerçekleştirdi" denildi.

Safranbolu halkının hayatlarını normal şartlarda idame ettirebilmeleri için ekiplerin görev başında olduğu kaydedildi.

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