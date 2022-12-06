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KARDEMİR'den TVF ile hisse anlaşması açıklaması

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile toplamda 50 milyon 294 bin 346,76 lira nominal değere sahip hissesini pay başına 13,05 liradan satın almak üzere yapılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 15:34
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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'ndan Türkiye Varlık Fonu ile yapılan anlaşmaya ilişkin açıklama

KARDEMİR'den TVF ile hisse anlaşması açıklaması
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Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, KARDEMİR'in ülkenin ilk, dünyanın sayılı entegre çelik üreticileri arasında bulunduğu ve Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içinde 24. sırada yer aldığı, yılda 2,5 milyon tonluk sıvı çelik üretimi ile milli sanayi hamlesinde önemli ve stratejik bir konuma sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Şirketimizin 100. kuruluş yıl dönümü hedefleri doğrultusunda oluşturulmakta olan 2037 KARDEMİR stratejisinin daha güçlü bir ortaklık ve yönetim yapısıyla hayata geçirilmesini teminen, ülkemizin köklü kurumlarına değer katma amacı taşıyan, daha fazla yatırım ve üretimle ekonomik, sosyal ve çevresel bakımdan sürdürülebilir kalkınmanın öncüsü TVF tarafından bağlı kuruluşlarımız KARÇEL ve KARDÖMAK'ın sahip olduğu şirketimiz A grubu hisselerinin yüzde 20,93'ünü temsil eden 50 milyon 294 bin 346,76 lot payın 5 Aralık 2022 gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul kapanış fiyatından alınmasına ilişkin anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"HAK VE MENFAATLERİNİN AZAMİ ÖLÇÜDE KORUNMASI AMAÇLANMAKTADIR"

Anlaşmanın hayırlı olmasının temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Ticaret Kanunu'nun 389. maddesinin amir hükümleri dolayısıyla oy hakkından yoksun halde bulunan söz konusu payların, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin ruhuna uygun olarak, finansal açıdan güçlü bir ortak tarafından temsili suretiyle şirketimizin ve iştiraklerimizin gelecek vizyonunun hayata geçirilmesi ve kurumsal dönüşüm hamlesine daha güçlü bir finansal yapı ile devam edilmesi, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de şirketimize güvenerek yatırım yapan tüm ortaklarımızın, etkileşimde bulunduğumuz tüm paydaşların hak ve menfaatlerinin azami ölçüde korunması amaçlanmaktadır."

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