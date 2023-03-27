Gabonlu öğrencinin sır ölümü! Filyos Çayı'nda cesedi bulundu

Karabük Merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki dün saat 23.00 sıralarında, hatta seyreden trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ölenin Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga olduğu belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Kaynak: DHA)