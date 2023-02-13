13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Safranbolu’da depremzedelere destek

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde gerçekleşen depremin ardından Karabük'ün Safranbolu ilçesinde depremzedeler için çok sayıda yardım toplandı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 17:03
Takip Et

Karabük Safranbolu'dan depremzedelere destek

Safranbolu’da depremzedelere destek
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre, Safranbolu’nun duyarlı ve yardım sever halkı ile birlikte onlarca aracın deprem bölgesine ulaştırıldığını kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, bir yandan yardımların gelmeye devam ettiğini, diğer yandan ilçeye gelen depremzede misafirler için mağaza oluşturulduğunu söyledi.

Barış Mahallesi'nde bulunan Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Spor Salonu'nda oluşturulan mağazada yine yardım severler tarafından gönderilen çocuk ve yetişkin giyim eşyalarının yanı sıra, çocuk bezi, hijyen malzemesi gibi argümanlarında olduğunu ifade eden Köse, "Misafirlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapma gayretindeyiz" diye konuştu.

Başkan Elif Köse, Safranbolu'nun bölgeden gelen misafirlere büyük bir mutlulukla kucak açtığını belirterek, her zaman yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
2
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
3
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
4
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
5
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
6
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
7
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿Safranbolu’da depremzedelere destek
﻿Safranbolu’da depremzedelere destek
﻿Safranbolu’da depremzedelere destek
﻿Savunmasında “mukadderat” diyen müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
﻿Savunmasında “mukadderat” diyen müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
﻿Savunmasında “mukadderat” diyen müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
﻿Depremin şaşırtan karesi
﻿Depremin şaşırtan karesi
﻿Depremin şaşırtan karesi
﻿Deprem şehidi yedek astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandı
﻿Deprem şehidi yedek astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandı
﻿Deprem şehidi yedek astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.