Karabük'te 21 köy yolu ulaşıma kapandı

İHA'nın haberine göre, Karabük'te, etkili olan kar yağışı sonrası 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, merkezde bir, Eflani ilçesinde 10, Eskipazar ilçesinde 3, Ovacık ilçesinde 5, Safranbolu ilçesinde 2 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Toplamda 320 kilometrelik bir yolun ulaşıma kapalı olduğu ifade edilen açıklamada, kapalı köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Çalışmaların, 9 greyder, 6 beko-loder ve 6 pick-up ile devam ettiği aktarıldı.