16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Karabük'te 21 köy yolu ulaşıma kapandı

Karabük'te kar yağışı etkili olurken, 21 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 12:13
Takip Et

Karabük'te 21 köy yolu ulaşıma kapalı

Karabük'te 21 köy yolu ulaşıma kapandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Karabük'te, etkili olan kar yağışı sonrası 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, merkezde bir, Eflani ilçesinde 10, Eskipazar ilçesinde 3, Ovacık ilçesinde 5, Safranbolu ilçesinde 2 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Toplamda 320 kilometrelik bir yolun ulaşıma kapalı olduğu ifade edilen açıklamada, kapalı köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Çalışmaların, 9 greyder, 6 beko-loder ve 6 pick-up ile devam ettiği aktarıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
2
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
3
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
4
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
5
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
6
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
7
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Minik yüreklerin örnek dayanışması
﻿Minik yüreklerin örnek dayanışması
﻿Minik yüreklerin örnek dayanışması
﻿Hekimler sadece Ankara'da bin 120 depremzedeyi ameliyat etti
﻿Hekimler sadece Ankara'da bin 120 depremzedeyi ameliyat etti
﻿Hekimler sadece Ankara'da bin 120 depremzedeyi ameliyat etti
﻿Pakistan'da trende patlama: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Pakistan'da trende patlama: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Pakistan'da trende patlama: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Nedeni sıvılaşma olarak açıklandı. Deprem rayları bu hale getirdi.
﻿Nedeni sıvılaşma olarak açıklandı. Deprem rayları bu hale getirdi.
﻿Nedeni sıvılaşma olarak açıklandı. Deprem rayları bu hale getirdi.
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.