Karabük’te aranmakta olan 17 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Karabük’te aranmakta olan 17 kişi tutuklandı
Karabük’te çeşitli suçlardan aranması bulunan 35 kişi yakalandı, aralarından 17 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 28 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 15’i işlemleri bittiğinde serbest bırakılırken 5-10 yıl ve üzerinde aranması bulunan 1, 1-3 yıl arası aranması olan 6, 1 yıl aranması olan 5 şahıs olmak üzere toplamda 13 şahıs tutuklandı ve Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.

Polis ekipleri tarafından 16-17 Şubat tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, toplamda 7 şahıs yakalandı. Yakalanan 1 şahıs 3 bin 360 TL idari para cezasını ödedikten sonra, 2 şahıs, ise ifade işlemleri sonrasında olmak üzere toplam 3 şahıs serbest bırakıldı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 kişi ise tutuklandı ve Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

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