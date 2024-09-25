Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Genel Bilgi Toplama Büro Amirliği (GBT) ekipleri tarafından, 1-23 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 42 şahıs yakalandı.

Şahıslardan 28'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 0-1 yıl arası aranması olan 6 şahıs, 1-3 yıl arası 1 şahıs, 3-5 yıl arası aranması olan 4 şahıs, 5-10 yıl arası aranması olan 3 şahıs olmak üzere toplam 14 şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.