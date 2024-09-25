Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı

Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı. 14 kişi ise tutuklandı tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Genel Bilgi Toplama Büro Amirliği (GBT) ekipleri tarafından, 1-23 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 42 şahıs yakalandı.

Şahıslardan 28'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 0-1 yıl arası aranması olan 6 şahıs, 1-3 yıl arası 1 şahıs, 3-5 yıl arası aranması olan 4 şahıs, 5-10 yıl arası aranması olan 3 şahıs olmak üzere toplam 14 şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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