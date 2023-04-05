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Gabonlu Dina'nın ölümü TBMM'ye taşındı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Karabük'te Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıdı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 16:51
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Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümü TBMM’ye taşındı

Gabonlu Dina'nın ölümü TBMM'ye taşındı
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TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Gergerlioğlu, Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın Filyos Çayı'nda cansız bedeninin bulunmasını gündeme getirdi.

Gergerlioğlu, "Karabük Üniversitesi'nde Gabonlu bir öğrencinin cesedi bulundu. Savcılık bunun doğal bir ölüm olduğunu açıkladı. Nehirde boğulmuştu bu öğrenci. Ve fakat Gabon Büyükelçiliği, kurbanın siyah olduğu için doğru dürüst bir soruşturma yapılmadan 'doğal ölüm' olarak açıklandığını söyledi ve buna itiraz ediyor. 17 yaşında olan bir öğrenci. Geceleyin nehre girdiği iddia ediliyor; fakat soğuk bir kış gecesinde bir kız öğrencinin nehre girmesi akla aykırı. Kamera görüntülerinde çıplak ayakla dışarıda koşturduğu ve Karabük Postanesinde iki görevli tarafından cinsel tacize uğradığı iddia edilen Dina'nın ölümü hakkında bir an evvel doğru dürüst bir araştırma yapılmalı" ifadelerini kullandı.

 

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