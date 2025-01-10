Karabük’te fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Kaynak: DHA
Karabük’te fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Karabük’te, polisin düzenlediği başarılı bir operasyon sonucu, fuhşa aracılık ettiği belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, başlattıkları soruşturma kapsamında, 'Fuhşa Teşvik, Aracılık, Yer Temini ve Zorlama' suçlamalarıyla şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

OPERASYONLA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerin titiz çalışması sonucunda, 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda, şüphelilerin adreslerinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet cep telefonu ve cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ SERBEST, 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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