Karabük’te fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, başlattıkları soruşturma kapsamında, 'Fuhşa Teşvik, Aracılık, Yer Temini ve Zorlama' suçlamalarıyla şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

OPERASYONLA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerin titiz çalışması sonucunda, 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda, şüphelilerin adreslerinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet cep telefonu ve cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ SERBEST, 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.