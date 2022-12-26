Karabük'te hurda deposunda yangın

Sanayi Sitesi'nde Kadir S'ye ait hurda malzemelerin toplandığı depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce büyümeden söndürülen yangında depoda hasar oluştu.
Sanayi Sitesi'nde Kadir S'ye ait hurda malzemelerin toplandığı depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce büyümeden söndürülen yangında depoda hasar oluştu.
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