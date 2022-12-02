Karabük'te Jandarma operasyonu

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çercen köyünde icra edilen faaliyet neticesinde, 2 şahsın üzerlerinde, ev ve eklentilerinde yapılan aramada esrar, kenevir tohumu, tabanca, 3 adet tüfek, çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
(Kaynak: İHA)
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